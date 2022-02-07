Австралия откроет границы для иностранных туристов

Государственные границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля.

Государственные границы Австралии будут открыты для иностранных граждан с 21 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава правительства Скотт Моррисон.

"Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", - сказал он во время выступления по итогам заседания правительства.