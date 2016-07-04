Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Авиарейсы Баку-Шарм-эль-Шейх-Баку временно приостановлены. Как сообщает Report, полеты в этом направлении приостановлены с сегодняшнего дня и до 31 июля из-за недостатка количества пассажиров.

Авиарейсы по данному маршруту будут возобновлены в августе.

Отметим, что в этом году первый авиарейс из Баку в Шарм-эль-Шейх 3 июня осуществила авиакомпания Silk Way Travel. Полеты выполнялись один раз в неделю компанией Air Cairo на самолетах Airbus A320. Самолет отбывал из Баку в 09:30 и совершал посадку в Шарм-эль-Шейхе в 11:00 по местному времени. В обратном направлении самолет вылетал из Шарм-эль-Шейха в 03:00 и приземлялся в Баку в 08:30. Стоимость билета в оба конца в указанном направлении - 300 долларов США.