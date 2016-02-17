​Авиарейс Баку-Рига возобновится в мае

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и латвийская авиакомпания airBaltic с 29 мая 2016 года приступают к выполнению совместных рейсов по маршруту Баку-Рига-Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, согласно договору о совместной эксплуатации (code-share agreement), рейсы airBaltic на данной воздушной линии будут осуществляться под кодами обеих авиакомпаний.

Прямые перелеты по маршруту Рига-Баку будут выполняться еженедельно по средам и воскресеньям. Обратный рейс из Баку в Ригу будет вылетать по понедельникам и четвергам.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 07:05 утра по бакинскому времени, прибытие в Международный аэропорт Риги - в 09:15 по местному времени. Вылет из Риги - в 23:55 по местному времени, прилет в Баку - в 05:50 утра по бакинскому времени. Стоимость авиабилета Баку-Рига-Баку начинается от 314 евро.

Рейсы в Ригу будут выполняться на комфортабельных лайнерах Boeing-737, оборудованных салонами эконом- и бизнес-класса.