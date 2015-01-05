Авиакомпания ​British Airways предлагает специальные тарифы

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания British Airways предлагает для жителей Азербайджана специальные тарифы для поездок в Великобританию, Европу, США и Канаду.

Как сообщает Report, пассажиры, летающие с British Airways, могут выбрать из сети авиакомпании 179 направлений. Кроме того, Лондон является идеальным трансферным пунктом, позволяющий пассажирам воспользоваться остановкой в городе, который славится своими известными достопримечательностями и магазинами мирового класса.

"Наш список топ направлений на 2015 год также включает в себя такие страны, как Бельгия, Бразилия, Великобритания и Хорватия, поскольку они предлагают уникальные и интересные развлечения", - говорится в сообщении авиакомпании.

Для путешественников, желающих насладиться новогодними каникулами в городах Европы или Северной Америки, British Airways предлагает такие города, как Берлин, Сиэтл и Севилья в дополнение к таким направлениям, как Нью-Йорк и Париж. Для отдыхающих на пляже и тех, кто хочет расслабиться и насладиться серфингом, British Airways предлагает пляжи Барбадоса, Греции и т.д.

Распродажа билетов во все кабины British Airways, позволяющих путешествовать с 5 января по 30 июня 2015 года, будет продолжаться до 11 января. Тарифы начинаются от 474 евро из Азербайджана в Великобританию и Европу, и от 694 евро в США и Канаду в кабинах World Traveller. Для пассажиров салона Club World, летающих из Азербайджана в Европу, цены начинаются от 1823 евро.