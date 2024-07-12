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Авиабилеты для туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели более чем на 31%

Авиабилеты для туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели более чем на 31% Этим летом авиабилеты для путешественников из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели на 31,4% по сравнению с прошлым годом.
Туризм
12 июля 2024 г. 14:07
Авиабилеты для туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели более чем на 31%

Этим летом авиабилеты для путешественников из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели на 31,4% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на платформу Wego, в этом году цены на поездки для саудовских туристов снизились также и на многие популярные европейские направления.

Самое большое снижение наблюдается на авиабилеты в Великобританию на 22,5%.

Саудовские туристы предпочитают комфорт и 66,6% их бронирований приходится на 4- и 5-звездочные отели. Самым популярным направлением для саудитов в Европе остается Великобритания с 18,3% всех бронирований, за ней следует Грузия с 14,9%.

Мамун Хмедан, главный директор по развитию бизнеса Wego, отметил, что среди самых популярных направлений на Wego в этом году также присутствуют Италия, Германия, Испания, Босния и Герцеговина, Польша, Австрия и Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyəli turistlər üçün Azərbaycana uçuşlar 31 %-dən çox ucuzlaşıb

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