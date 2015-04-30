 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Austrian Airlines" проводит скидочную акцию

    Скидка распространяется на полеты в 7 европейских городов через воздушное пространство Вены

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Austrian Airlines" объявила скидочную кампанию на некоторые осуществляемые из Баку транзитные полеты.

    Как сообщает Report, полеты авиакомпании, организующей рейсы в оба конца, осуществляются над Веной. Рейсы предусмотрены в 7 европейских городов.

    Отметим, что продажа билетов и полеты продлятся до 31 марта 2016 года. В себестоимость билета входят налоги и пошлины. Билеты не подлежат возврату.

    Баку-Милан-Баку 378 манатов
    Баку-Прага-Баку 392 маната
    Баку-Амстердам-Баку 407 манатов
    Баку-Женева-Баку 415 манатов
    Баку-Барселона-Баку 383 маната
    Баку-Берлин-Баку 392 маната
    Баку-Дюссельдорф-Баку 484 маната
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi