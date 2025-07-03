АТОР опровергает заявление посольства РФ в Баку: Туроператоры не получали жалоб от российских туристов в Азербайджане

Туроператоры в РФ не получали жалоб от российских туристов в Азербайджане.

Туроператоры в РФ не получали жалоб от российских туристов в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры-члены ассоциации, работающие на направлении, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение из Азербайджана. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - отметили в ассоциации.

По данным АТОР, в Азербайджане в настоящее время находятся около 250 организованных туристов из России.

За январь-апрель 2025 года в Азербайджан посетили около 180 тыс. россиян. По оценке экспертов АТОР, доля организованных туристов в этом потоке составляет около 2,5%.

Отметим, что в среду посольство РФ в Азербайджане заявило, что якобы находящиеся в стране, в том числе с целью туризма, граждане России сообщили, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в Азербайджане, о применении к ним физического насилия.

МИД Азербайджана в ответ выступил с заявлением, в котором назвал необоснованными эти утверждения российского посольства.