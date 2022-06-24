АТОР: этим летом в России почти не будет иностранных туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что этим летом будет очень малое количество иностранных туристов в РФ.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что этим летом будет очень малое количество иностранных туристов в РФ.

Как передает Report , по предварительным данным собеседников АТОР, в летнем сезоне этого года поток классических экскурсионных туристов сократится на более чем 95%, в сравнении с периодом до пандемии COVID-19.

«Спрос на въездной туризм в России от организованных групп и индивидуальных туристов с основных въездных рынков, которыми являются страны Европы, Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, практически остановился, и с доковидным 2019 годом этот летний сезон вообще сравнивать нельзя. Спрос в ковидном 2021 году на туры в Россию и сейчас также трудно сравнить, так как прошлым летом в Москву, Санкт-Петербург и Сочи еще могли приезжать туристы из ближневосточных стран» — цитирует АТОР слова представителя «Интуриста», который добавил, что сейчас иностранных туристов «почти нет».

Ассоциация раскрывает несколько причин такой ситуации. Сейчас резко подорожала стоимость перевозки и нет прямых перелетов из ряда стран, существуют визовые ограничения и отсутствует возможность электронных виз, туристы не могут расплачиваться картами Visa и Mastercard, а некоторые бренды покинули РФ.

Но специалисты выделяют две ключевых причины — усложнение логистики и дороговизна билетов в Москву (и другие города России).