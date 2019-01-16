ATB, AZAL и ведущая туркомпания Китая подписали меморандум о взаимопонимании

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Трехсторонний меморандум о взаимопонимании был подписан в Пекине между Азербайджанским бюро туризма (ATB), Азербайджанскими авиалиниями (AZAL) и ведущей туристической компанией Китая - ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD).

Об этом сообщили Report в ATB.

Документ предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан авиарейсом Пекин-Баку, а отсюда в другие страны в целях повышения транзитной роли Баку.

ETI-Holidays берет на себя обязательство продвигать туристический потенциал Азербайджана и поддерживать продвижение нового дестинационного бренда среди местных туристов.

На церемонии подписания присутствовали представители посольства Азербайджана в Китае, работники торгового представительства и делегация Государственного агентства по туризму.

Отметим, что в прошлом месяце в Пекине открылось официальное представительство ATB.