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    ATB, AZAL и ведущая туркомпания Китая подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Трехсторонний меморандум о взаимопонимании был подписан в Пекине между Азербайджанским бюро туризма (ATB), Азербайджанскими авиалиниями (AZAL) и ведущей туристической компанией Китая - ETI-Holidays (Beijing HUAYUAN International Travel Co., LTD).

    Об этом сообщили Report в ATB.

    Документ предусматривает увеличение потока китайских туристов в Азербайджан авиарейсом Пекин-Баку, а отсюда в другие страны в целях повышения транзитной роли Баку.

    ETI-Holidays берет на себя обязательство продвигать туристический потенциал Азербайджана и поддерживать продвижение нового дестинационного бренда среди местных туристов.

    На церемонии подписания присутствовали представители посольства Азербайджана в Китае, работники торгового представительства и делегация Государственного агентства по туризму.

    Отметим, что в прошлом месяце в Пекине открылось официальное представительство ATB.

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