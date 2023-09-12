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ATAA: Высокие цены на авиабилеты негативно влияют на развитие туризма

ATAA: Высокие цены на авиабилеты негативно влияют на развитие туризма Одним из факторов, негативно влияющих на развитие выездного туризма, является высокая стоимость авиабилетов.
Туризм
12 сентября 2023 г. 13:14
ATAA: Высокие цены на авиабилеты негативно влияют на развитие туризма

Одним из факторов, негативно влияющих на развитие выездного туризма, является высокая стоимость авиабилетов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава комиссии по выездному туризму Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Шаиг Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном годовщине деятельности АТАА.

Ш.Мамедов считает, что после пандемии цены на билеты заметно выросли: "Это создает большие трудности для местных туристических компаний для расширения числа туристов”.

Представитель ATAA также недоволен работой некоторых визовых центров: "Один из вопросов, который больше всего беспокоит нас в сфере выездного туризма, - это выдача виз. В некоторых посольствах европейских стран очень сложно получить визу. Хотелось бы отметить, что некоторые визовые центры создают искусственные препоны для получения виз. Помимо необходимых документов, в ряде случаев требуются и дополнительные. Например, при предъявлении справки с места работы и выписки по карте требуется справка об уплате налогов, а иногда и выкупленные авиабилеты. Иногда после оплаты визового сбора взимается дополнительная плата за обслуживание. Все это вызывает справедливое недовольство наших членов и туристов”.

Ш.Мамедов отмечает, что посольства также создают искусственные препоны: “К примеру, некоторые посольства стран Шенгенской зоны открывают бронирование мест для собеседования раз в неделю, то есть 4 раза в месяц, на короткое время, при чем без предварительного объявления. Это создает проблемы для туристов, которые хотят назначить дату встречи. В ряде случаев при оформлении учебной визы студенты с трудом могут получить визу. Некоторые посольства не принимают туристов со средним бюджетом. А иногда посольства создают проблемы для туристических агентств и туристов, требуя оплаченную квитанцию о размещении в отеле".

Представитель ATAA также отметил, что в целях решения проблем с получением виз были направлены официальные обращения в посольства ряда cтран в Азербайджане, организованы встречи с представителями этих посольств для упрощения механизма получения виз.

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Версия на азербайджанском языке ATAA: "Aviabiletlərin qiymətinin yüksək olması turizmin inkişafına mənfi təsir edir”

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