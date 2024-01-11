АТАА: Туристический сектор Азербайджана должен хорошо подготовиться к COP29

Туристический сектор Азербайджана должен быть хорошо подготовлен к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в стране в этом году.

Туристический сектор Азербайджана должен быть хорошо подготовлен к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в стране в этом году.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Общественного союза "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (ATAA) Гёйдениз Гахраманов сказал на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.

По его словам, проведение мероприятий подобного масштаба доверяют только влиятельным, инициативным, стабильным и безопасным государствам.

"Туристический сектор должен хорошо подготовиться к этому важному событию, обеспечить прием гостей на самом высоком уровне и постараться, чтобы они вернулись с положительными впечатлениями об Азербайджане", - сказал Гахраманов.

По словам главы ассоциации, COP29 следует рассматривать и как возможность для ускоренного развития туризма: "Мы, как представители туриндустрии, готовы сделать все что в наших руках для проведения мероприятия на самом высоком уровне".