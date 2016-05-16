​Ассоциация туроператоров России назвала 10 лучших достопримечательностей Баку

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация туроператоров России назвала топ - 10 мест, рекомендуемых для посещения в столице Азербайджана, сообщает Report.

"В последнее время столица Азербайджана – в списках самых популярных направлений для поездок на праздники и уикенды. Узкие улочки Старого города легко соседствуют с широкими бульварами, древность – с ультрасовременностью", - отмечает сайт ассоциации.

Первым в десятке идет "самое поразительное из сооружений последнего времени" творение Захи Хадид Культурный центр Гейдара Алиева в Баку.

Второй достопримечательностью названы Flame Towers. "С площадки перед Центром Гейдара Алиева хорошо просматриваются три стеклянных небоскреба в виде языков огня – как на гербе города. Особенно эффектно они смотрятся ночью, здания то мерцают, то переливаются разными цветами, демонстрируя на своей LED-поверхности игру огня", - указывает ассоциация.

Также в список рекомендуемых для посещения мест Баку вошли Нагорный парк, Приморский национальный парк, Baku Crystal Hall, Азербайджанский государственный музей ковра, Ичеришехер, Девичья башня, улица Истиглалият, комплекс Атешгях и Гобустан.