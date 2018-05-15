Ассоциация туризма Азербайджана прокомментировала информацию о приостановлении рейсов из Баку в Аланию

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация туризма Азербайджана (АзТА) прокомментировала информацию о приостановлении рейсов из Баку в турецкий курортный город Аланья.

Как сообщает Report, структура заявляет, что компания Buta Airways определила направления бюджетных полётов на основе спроса со стороны местных граждан, и одним из таких приоритетных направлений стал аэропорт Газипаша, расположенный в Аланье. Авиакомпания начала переговоры с администрацией аэропорта Газипаша, в котором ставки на обслуживание значительно ниже ставок аэропорта Анталия, для начала выполнения авиарейсов с сентября прошлого года. Но из-за проблем в переговорах по причине технического характера до разрешения всех вопросов с аэропортом Газипаша было принято решение о временном выполнении полетов в Анталью, дабы обеспечить непрерывность авиаперевозок в данный регион.

В марте этого года было анонсировано, что с 7 июня авиакомпания Buta Airways начинает рейсы в популярный турецкий курорт Аланья. Рейсы в Анталью под брэндом Buta Airways после этой даты не были запланированы изначально. Таким образом, никакой отмены рейсов Buta Airways не осуществлялось.

В Анталью рейсы будут выполнять авиакомпании Azerbaijan Airlines и Turkish Airlines. Азербайджанская авиакомпания будет выполнять рейсы в этом направлении ежедневно, турецкая авиакомпания - дважды в неделю. Кроме того, учитывая повышенный спрос, ежедневно в Анталию будут выполняться чартерные рейсы.

Стоит также отметить, что помимо Антальи и Аланьи прямые авиаперелеты будут совершаться в такие турецкие курорты, как Бодрум, Измир и Даламан. Таким образом, помимо привычных для азербайджанских туристов турецких курортов прямые авиаперелеты будут выполняться в еще один - Аланью.

Отметим, что AZAL является членом Правления АзТА.