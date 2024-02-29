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Ассоциация турагентств Азербайджана работает над созданием турпакетов для умры

Ассоциация турагентств Азербайджана работает над созданием турпакетов для умры В Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили создание туристических пакетов для умры (малый хадж).
Туризм
29 февраля 2024 г. 12:07
Ассоциация турагентств Азербайджана работает над созданием турпакетов для умры

В Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили создание туристических пакетов для умры (малый хадж).

Как сообщили Report в АТАА, вопрос был вынесен на обсуждение на очередном заседании правления ассоциации.

Председатель правления АТАА Гёйдениз Гахраманов рассказал о проделанной за последние два месяца работе, деловых встречах с представителями сферы туризма зарубежных стран и местными субъектами.

Участники встречи также подвели итоги переговоров с делегацией министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана Аль Рабиа в рамках визита в Азербайджан. Был поднят вопрос о разработке туристических пакетов для умры.

По итогам заседания также были рассмотрены новые заявки на членство в ассоциации, 6 заявок из 10 были приняты.

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