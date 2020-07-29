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Report Georgia

Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям

Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям Угроза коронавируса (COVID-19) сохраняется как в Азербайджане, так и в большинстве стран мира
Туризм
29 июля 2020 г. 14:58
Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям

Ассоциация туристических агентств Азербайджана (ATAA) обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением с 1 августа разрешения на продажу турагентствами авиабилетов со стороны национального авиаперевозчика Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ATAA.

Учитывая, что угроза коронавируса (COVID-19) сохраняется как в Азербайджане, так и в большинстве стран мира, председатель правления организации Руфат Гаджиев призвал туристические компании уделить особое внимание охране здоровья персонала и граждан страны и следовать существующим инструкциям.

Руфат Гаджиев высоко оценил шаги, предпринятые AZAL для защиты здоровья пассажиров, и отметил важность проведения аналогичных мероприятий туристическими компаниями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası turizm şirkətlərinə müraciət edib

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