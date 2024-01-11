Ассоциация турагентств: Азербайджан будет занимать первое место в сфере туризма на Кавказе

В ближайшем будущем Азербайджан будет занимать первое место в сфере туризма на Кавказе.

В ближайшем будущем Азербайджан будет занимать первое место в сфере туризма на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Музаффар Агакеримов на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.

По его словам, Азербайджан привлекает туристов со всего мира стабильностью, гостеприимством, кухней и другими факторами: "Гости, приезжающие в Азербайджан на различные международные мероприятия, в своих интервью признавались, что очарованы гостеприимством азербайджанского народа, кухней и нашей природой".