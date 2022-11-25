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ASCO: Из портов Черного моря в Баку и другие порты на Каспии функционируют паромы

ASCO: Из портов Черного моря в Баку и другие порты на Каспии функционируют паромы По маршруту из портов Черного моря в Баку и другие порты, расположенные на Каспийском море, начали функционировать паромы.
Туризм
25 ноября 2022 г. 12:45
ASCO: Из портов Черного моря в Баку и другие порты на Каспии функционируют паромы

По маршруту из портов Черного моря в Баку и другие порты, расположенные на Каспийском море, начали функционировать паромы.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев в интервью news.ru.

"Эти паромы перевозят пассажиров с одного берега на другой, но они не имеют особых туристических целей", - сказал Р. Велиев.

Данный маршрут введен в рамках подписанного в декабре 2017 года между ASCO и Московским речным пароходством (МРП) меморандума об организации совместных морских круизов по Каспийскому морю.

"При этом круизы должны были проходить через внутренние воды России с остановками в городах на Волге. В связи с этим между ASCO и МРП было проведено несколько встреч, а также обсуждены возможности организации таких круизов. Сейчас по заказу Московского речного пароходства строится пассажирский теплоход "Петр Великий", который в дальнейшем должен быть использован на круизном маршруте по Каспийскому морю.

После ввода в эксплуатацию данного пассажирского теплохода ASCO готово оказать соответствующее содействие в организации его работы при заходе в Баку. При этом важно отметить, что на маршруте плавания круизных судов есть множество комфортных для туристов городов с богатой историей. К примеру, Баку. С точки зрения логистики это вообще уникальный город. Баку — единственная столица, которая находится на побережье Каспия. Здесь имеется широкий выбор туристических достопримечательностей, включая пляжный отдых, современный город, старый город, отдых на природе. Отсюда удобно добираться до любой точки мира. С этой точки зрения круизный маршрут в Баку может поспособствовать увеличению его привлекательности для иностранных туристов", - сказал глава пароходства.

Известно, что МРП отправит круизный лайнер "Петр Великий", строящийся на заводе "Лотос" (Астрахань, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации"), в первый рейс с началом навигации в 2024 году.

Как отметил Р. Велиев, Каспийский регион имеет огромный туристический потенциал: "В последние годы во всех прикаспийских странах, в том числе и в Азербайджане, проделана важная работа по увеличению этого потенциала и повышению туристической привлекательности. Построены новые и современные центры отдыха, создана соответствующая инфраструктура, проведены мероприятия по привлечению интереса к исторически значимым объектам и к природе прикаспийских стран. В связи с этим в последние годы большой интерес вызывает организация круизных путешествий на Каспийском море".

Ожидается, что при запуске одного круизного лайнера по Каспию турпоток увеличится на 30 тыс. человек в год. Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.

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