Армения не представлена в мероприятии ОЧЭС в Баку

Армения не представлена на проходящей в Баку 1-ой встрече образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Армения не представлена на проходящей в Баку 1-ой встрече образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, Армения является одним из 11 членов Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

В мероприятии, которое продлится два дня, примут участие представители ЧБТР - Албания, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Греция и Украина.

ЧБТР является международной организацией, объединяющей 11 государств ОЧЭС. Турция, Россия и Греция имеют по 16,5% акций банка, Румыния - по 14%, Украина и Болгария - по 13,5%, Азербайджан - 5%, Албания - 2%, Армения - 1%, Грузия и Молдова - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли между странами черноморского региона.