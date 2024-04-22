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Армения не представлена в мероприятии ОЧЭС в Баку

Армения не представлена в мероприятии ОЧЭС в Баку Армения не представлена на проходящей в Баку 1-ой встрече образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Туризм
22 апреля 2024 г. 11:12
Армения не представлена в мероприятии ОЧЭС в Баку

Армения не представлена на проходящей в Баку 1-ой встрече образовательных учреждений по туризму стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, Армения является одним из 11 членов Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

В мероприятии, которое продлится два дня, примут участие представители ЧБТР - Албания, Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция, Греция и Украина.

ЧБТР является международной организацией, объединяющей 11 государств ОЧЭС. Турция, Россия и Греция имеют по 16,5% акций банка, Румыния - по 14%, Украина и Болгария - по 13,5%, Азербайджан - 5%, Албания - 2%, Армения - 1%, Грузия и Молдова - по 0,5%. Банк нацелен на развитие экономического сотрудничества, торговли между странами черноморского региона.

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Версия на английском языке Armenia not represented at BSEC event in Baku
Версия на азербайджанском языке Ermənistan QDİƏT-in Bakıda keçirilən tədbirində iştirak etmir

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