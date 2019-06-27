Аренда дачи в окрестностях Баку достигает 15 тыс. манатов в месяц - МОНИТОРИНГ

Не все жители Баку проводят жаркие летние месяцы в регионах страны или за рубежом.

Некоторые выбирают для летних месяцев дачи в окрестностях города. Кто едет на собственную дачу, кто снимает дом. Это выгодно большинству, поскольку добираться из дачи до центра города, на работу или по разным делам очень просто. С другой стороны, спрос граждан на дачные дома носит сезонный характер. Поэтому они предпочитают арендовать их, а не покупать. Стоимость аренды определяется, исходя из размеров, состояния, расположения дома, а также наличия на участке деревьев и бассейна.

Report провел мониторинг цен на аренду жилья в дачных массивах. Лето в окрестностях Баку оказалось не таким уж дешевым удовольствием. Ежемесячная аренда дачных домов составляет 700-15 000 манатов в Мярдякане, 1 000-10 000 манатов в Новханы, 600-12 000 манатов в Билгя, 1 200-15 000 манатов в Шувялане, 700-15 000 манатов в Бузовне, 900-5 500 манатов в Фатмаи, 750-5 000 манатов в Пиршаги, 750-4 000 манатов в Нардаране, 650-3 700 манатов в Шагане, 1 400 -2 100 манатов в Горадиле, 500-1 500 манатов в Туркане и 850-1 350 манатов в Говсане.

Комментируя Report ситуацию на рынке аренды дачного жилья, директор экспертного центра "Емлак" Рамиль Османлы сказал, что в этом году цены выросли на 10% по сравнению с прошлым годом:

"Естественно, что цены на аренду летом выше, чем в других сезонах, эта тенденция повторяется ежегодно. Спрос в летние месяцы растет. Как правило, цены начинают расти в начале мая, однако в этом году этот процесс затянулся. Скорее всего, это связано с месяцем Рамазан, а также относительно прохладная погода в этот период. Сейчас цены на аренду дачного жилья выше примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 2-3 раза больше по сравнению с зимним сезоном".

По словам эксперта, наибольший рост цен отмечается на территориях, ближе расположенных к административным центрам и с более совершенной дорожной инфраструктурой: "В качестве примера можно показать Мярдякан, Шувялан, Билгя и Новханы. Обновление дорожной инфраструктуры, близость к городу, возможность комфортно добираться до города являются главной причиной высоких цен на аренду дачных домов на этих территориях".

Директор экспертного центра "Емлак" Рамиль Османлы Большая часть населения предпочитает дешевое жилье в пределах 1 000 манатов в месяц.

Многие жители Баку предпочитают дешевое жилье в пределах 1 000 манатов в месяц. Иногда несколько семей вместе снимают дом. В этом случае интерес вызывают и дачи с арендной стоимостью в 3 000-5 000 манатов в месяц.

По словам Р. Османлы, иногда дачные дома арендуют на несколько дней: "В этом случае суточная цена начинается отманатов. В некоторых местах цены могут доходить доманатов".

Эксперт отметил, что данный рынок стабилизировался и в ближайшие месяцы цены на аренду дачных домов не будут расти.