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Аренда дачи в окрестностях Баку достигает 15 тыс. манатов в месяц - МОНИТОРИНГ

Аренда дачи в окрестностях Баку достигает 15 тыс. манатов в месяц

Не все жители Баку проводят жаркие летние месяцы в регионах страны или за рубежом. 

Некоторые выбирают для летних месяцев дачи в окрестностях города. Кто едет на собственную дачу, кто снимает дом. Это выгодно большинству, поскольку добираться из дачи до центра города, на работу или по разным делам очень просто. С другой стороны, спрос граждан на дачные дома носит сезонный характер. Поэтому они предпочитают арендовать их, а не покупать. Стоимость аренды определяется, исходя из размеров, состояния, расположения дома, а также наличия на участке деревьев и бассейна.

Report провел мониторинг цен на аренду жилья в дачных массивах. Лето в окрестностях Баку оказалось не таким уж дешевым удовольствием. Ежемесячная аренда дачных домов составляет 700-15 000 манатов в Мярдякане, 1 000-10 000 манатов в Новханы, 600-12 000 манатов в Билгя, 1 200-15 000 манатов в Шувялане, 700-15 000 манатов в Бузовне, 900-5 500 манатов в Фатмаи, 750-5 000 манатов в Пиршаги, 750-4 000 манатов в Нардаране, 650-3 700 манатов в Шагане, 1 400 -2 100 манатов в Горадиле, 500-1 500 манатов в Туркане и 850-1 350 манатов в Говсане.

Комментируя Report ситуацию на рынке аренды дачного жилья, директор экспертного центра "Емлак" Рамиль Османлы сказал, что в этом году цены выросли на 10% по сравнению с прошлым годом:

"Естественно, что цены на аренду летом выше, чем в других сезонах, эта тенденция повторяется ежегодно. Спрос в летние месяцы растет. Как правило, цены начинают расти в начале мая, однако в этом году этот процесс затянулся. Скорее всего, это связано с месяцем Рамазан, а также относительно прохладная погода в этот период. Сейчас цены на аренду дачного жилья выше примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 2-3 раза больше по сравнению с зимним сезоном".

По словам эксперта, наибольший рост цен отмечается на территориях, ближе расположенных к административным центрам и с более совершенной дорожной инфраструктурой: "В качестве примера можно показать Мярдякан, Шувялан, Билгя и Новханы. Обновление дорожной инфраструктуры, близость к городу, возможность комфортно добираться до города являются главной причиной высоких цен на аренду дачных домов на этих территориях".

Ramil Osmanlı

Директор экспертного центра "Емлак" Рамиль Османлы

Большая часть населения предпочитает дешевое жилье в пределах 1 000 манатов в месяц.

Многие жители Баку предпочитают дешевое жилье в пределах 1 000 манатов в месяц. Иногда несколько семей вместе снимают дом. В этом случае интерес вызывают и дачи с арендной стоимостью в 3 000-5 000 манатов в месяц.

По словам Р. Османлы, иногда дачные дома арендуют на несколько дней: "В этом случае суточная цена начинается от 100 манатов. В некоторых местах цены могут доходить до 500 манатов".

Эксперт отметил, что данный рынок стабилизировался и в ближайшие месяцы цены на аренду дачных домов не будут расти.

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