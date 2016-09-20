В арабской прессе опубликована статья о туризме в Азербайджане

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Если вы не смогли сделать перерыв летом, но планируете совершить путешествие в красивое место, председатель офиса представительства министерства культуры и туризма Азербайджана в Совете сотрудничества стран Персидского Залива Рашид аль-Нури рекомендует посетить Азербайджан этой осенью".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании Arabian Gazette, посвященной туризму в Азербайджане.

По словам Р.Нури, Азербайджан осенью имеет "уникальную красоту" и жители стран Залива могут пропустить эту осеннюю живописность.

Издание рекомендует посетить "живописные деревни" в ряде регионов страны или остаться в городе: "В Азербайджане есть тихие озера, целебные источники и рощи, которые можно посетить этой осенью и насладиться дарами природы, которые порадуют даже самого искушенного путешественника", - отмечает Р. Нури.

Глава офиса представительства также напомнил об охотничьем туризме, который будет интересен именно для путешественников из стран Залива.

"В Азербайджане охотничий сезон начинается в середине осени и путешественники смогут проводить охоту с соколами на многочисленных птиц, а также на благородных оленей, диких вепрей, зайцев, медведей, волков, лис и других животных, особенно в Габале", - отмечает издание.