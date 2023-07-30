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Анталью посетило рекордное количество туристов

Анталью посетило рекордное количество туристов В турецком курортном городе Анталья зафиксирован новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов.
Туризм
30 июля 2023 г. 21:06
Анталью посетило рекордное количество туристов

В турецком курортном городе Анталья зафиксирован новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Эрсин Языджы.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. С начала 2023 года и по 29 июля включительно в город прибыли 8 млн 11 тыс. 828 туристов, заявил Языджы.

В 2019 году к концу июля в Анталью приехали 8 млн 4 тыс. 11 туристов.

Накануне также зафиксирован новый рекорд по числу прибывших в провинцию самолетами туристов: 100 тысяч 40 туристов, причем львиную долю принял аэропорт Антальи, а в аэропорт Аланьи Газипаша прибыли 1 030 туристов.

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