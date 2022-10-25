Американские компании заинтересованы в инвестициях в сферу туризма Азербайджана

Американские компании заинтересованы в инвестициях в туристическую инфраструктуру Азербайджана.

Американские компании заинтересованы в инвестициях в туристическую инфраструктуру Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом на встрече с председателем агентства Фуадом Нагиевым заявил временный поверенный в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара.

В ходе встречи Ф.Нагиев проинформировал о мерах, предпринимаемых госагентством по восстановлению туризма в постпандемийный период, восстановительных работах, проводимых в заповедниках, а также рассказал о туристическом потенциале освобожденных территорий.

Х.Гевара отметил наличие в Азербайджане таких факторов, как богатое историко-культурное наследие, природа, этническое и религиозное разнообразие, стабильность, широкий туристический потенциал, а также наличие в Азербайджане возможностей для развития туризма.

На встрече также обсуждались прямые авиарейсы, сотрудничество в рамках международных организаций, обмен опытом, сотрудничество между Государственным агентством по туризму Азербайджана и Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках проекта “Поддержка частного предпринимательства”, в частности, проекты, направленные на развитие возможностей сельского туризма, агротуризма и гастротуризма.