Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией

Важно создать все необходимые предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией

Очень важно создать все необходимые предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией.

Об этом в интервью Report заявил председатель парламента Черногории Алекса Бечич.

“Это необходимо для того, чтобы граждане обеих стран могли путешествовать без каких-либо препятствий”, - заявил он, отметив, что с полной либерализацией визового режима также укрепятся отношения между народами, что в дополнение к отличным отношениям на самом высоком уровне, позволит наладить долгосрочную, постоянную и вечную дружбу между двумя странами.

Спикер парламента Черногории также ожидает, что будут созданы все необходимые предпосылки для совершения региональных сезонных авиарейсов из Баку в Тиват и обратно.

“Улица в Подгорице названа в честь столицы Азербайджана - Баку, кроме того, один из самых красивых парков в Подгорице украшен памятником вашему известному писателю и поэту Гусейну Джавиду. Вот почему я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить всех ваших граждан посетить Черногорию, с учетом того, что мы отменили визы для граждан Азербайджана”, - заявил А. Бечич.

Говоря о влиянии пандемии COVID-19 на сектор туризма, спикер парламента отметил, что в 2020 году Черногория пережила кризис в сфере туризма, но уже в 2021 году смогла достичь результатов, аналогичных результатам 2019 года, который был рекордным в этой сфере.

По словам Бечича, страны должны научиться жить с пандемией и найти баланс между экономикой и эпидемиологией. “Мы должны развивать наш туризм даже в таких условиях”, добавил он.