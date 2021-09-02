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Албания изменила правила въезда для иностранных туристов

Албания изменила правила въезда для иностранных туристов С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании.
Туризм
2 сентября 2021 г. 09:58
Албания изменила правила въезда для иностранных туристов

С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании.

Как передает Report, об этом сообщает Albanian daily news.

Согласно новым правилам, для въезда в Албанию граждане должны соответствовать одному из трех условий: иметь сертификат о вакцинации (от прививки и до путешествия должно пройти минимум две недели), иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позже 72 часов до въезда) или быстрого антиген-теста (полученный не позже 48 часов), либо предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной болезни (от выздоровления должно пройти не более 6 месяцев).

Дети до 6 лет освобождаются от необходимости выполнения этих правил.

В то же время граждане Албании, проживающие в Албании, в случае отсутствия у них упомянутых документов должны пройти 10-дневный карантин.

Напомним, что Албания с 1 сентября усилила ограничительные меры внутри страны из-за роста числа случаев коронавируса. В частности, действие ночного комендантского часа продлили на час – теперь он будет длиться с 23:00 до 6:00. В закрытых помещениях обязательно носить маски.

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Версия на английском языке Albania introduces new travelling rules for foreign tourists

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