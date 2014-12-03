​Аль-Кудс станет столицей исламского туризма

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (OIC) Ияд Амин Мадани объявил, что Аль-Кудс аш-Шариф и турецкий город Конья избраны столицами исламского туризма на 2015 и 2016 годы соответственно.

Как передает Report, выступая на заседании постоянного комитета ОИС по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Стамбуле, Мадани напомнил, что на координационном совещании Исламской конференции министров туризма в Джакарте в июне этого года были определены города, которые станут столицами исламского туризма в следующие два года.

Номинанты избирались из числа городов, предложенных странами-участницами ОИС, сообщает официальный сайт организации.