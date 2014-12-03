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    ​Аль-Кудс станет столицей исламского туризма

    Номинанты избирались из числа городов, предложенных странами-участницами ОИС

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества (OIC) Ияд Амин Мадани объявил, что Аль-Кудс аш-Шариф и турецкий город Конья избраны столицами исламского туризма на 2015 и 2016 годы соответственно.

    Как передает Report, выступая на заседании постоянного комитета ОИС по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Стамбуле, Мадани напомнил, что на координационном совещании Исламской конференции министров туризма в Джакарте в июне этого года были определены города, которые станут столицами исламского туризма в следующие два года.

    Номинанты избирались из числа городов, предложенных странами-участницами ОИС, сообщает официальный сайт организации.

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