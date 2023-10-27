Академия Всемирной туристской организации ООН откроется в Тбилиси

Академия Всемирной туристской организации (ВТО) ООН будет открыта в Тбилиси.

Академия Всемирной туристской организации (ВТО) ООН будет открыта в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил генсек ВТО ООН Зураб Пололикашвили.

"После пандемии мир и индустрия туризма сильно изменились. Сегодня Грузия – очень хорошее место для инвестиций. Очень хорошо инвестировать в отели и туристическую инфраструктуру, но без людей ничего не получится. Совместно с правительством Грузии мы планируем открыть в Тбилиси Академию Всемирной туристской организации ООН", – сказал Пололикашвили.

В Грузии существует большой спрос на туристическое образование, и инвестировать в Грузию в этом направлении очень выгодно, добавил он.

"Сегодня туризм вносит большой вклад в экономику Грузии. Это место инвестиций и страна, где следует отдыхать", – сказал Пололикашвили.

Число визитов международных путешественников в Грузию выросло на 43% в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило до 5,6 млн человек.

По данным Национальной администрации туризма, показатели восстановлены на 76,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии, когда в стране был пик туризма.

Из общего числа визитов 3,6 млн были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%.

Кроме того, по состоянию лишь на третий квартал Грузию посетило 2,7 млн международных путешественников, что на 19,4% больше, чем в июле-сентябре 2022 года, и на 80,2% больше по сравнению с допандемийным периодом.