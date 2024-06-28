Айдын Керимов: В праздничные дни Шушу посетили 13 тыс. туристов

В дни празднования Гурбан байрамы и Дня национального спасения Шушу посетили около 13 тыс. туристов.

В дни празднования Гурбан байрамы и Дня национального спасения Шушу посетили около 13 тыс. туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе" в Шуше.

По его словам, экономический профиль города Шуша больше ориентирован на сферу услуг и туризма: "С 27 декабря прошлого года граждане получили возможность посещать Шушу на личных легковых автомобилях, зарегистрировавшись на портале yolumuzgarabaga.az. Если раньше существовал лимит на 80 легковых автомобилей, то сейчас он отсутствует. В результате заметно увеличивается количество приезжающих в Шушу туристов, особенно в выходные дни".