Айдын Исмиев: До конца апреля заполнились 80-85% всех отелей

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Сейчас туристы в Азербайджан прибывают в основном из 26 стран".

Как сообщает Report, об этом в разговоре с журналистами заявил заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По словам завотделом, в январе-феврале этого года наблюдается рост количества прибывших из этих стран: "Поток туристов в Азербайджан прибывает в основном из стран Залива, Ирана, России и европейских стран. В целом, поток туристов в Азербайджан приведет к большому валютному доходу. До конца апреля этого года 80-85% всех отелей заполнились. Что касается будущих прогнозов, в количестве прибывающих в страну туристов ожидается большое увеличение. Проводимые в Баку Исламские игры, фестиваль шопинга и другие мероприятия приведут к определенному увеличению числа туристов".

"Поток туристов из России и арабских стран вырос в 10-15 раз, из других стран - 20-30 раз. Выдача виз туристам из арабских стран прямо в аэропорту дала сильный толчок развитию туризма", – подчеркнул А.Исмиев.

Представитель министерства заметил, что сейчас туристам оказывают услуги 25 хостелов и 92 апартамента: "Эти заведения частные и создаются предпринимателями. Например, все апартаменты - дома частных лиц, которые отдаются в аренду туристам. Государство осуществляет ряд мероприятий для увеличения количества подобных заведений".