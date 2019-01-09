Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018 году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Европейский авиастроительный концерн Airbus SE и его американский конкурент Boeing Co. в 2018 году не смогли поставить клиентам запланированное количество самолетов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", Boeing сообщила о том, что за год отгрузила 806 лайнеров. Это стало рекордом, однако компания намеревалась поставить от 810 до 815 самолетов. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года.

Причиной более слабых результатов стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей, замедлявшая сборку самолетов начиная с лета, отмечает Dow Jones.

По данным Airbus, ее поставки в минувшем году также достигли максимального в истории числа - 800 лайнеров. Сокращение было обусловлено как проблемами с поставками компонентов, так и с внутренними производственными задержками.

В совокупности два ведущих мировых производителей самолетов в 2018 году поставили 1608 самолетов по сравнению с 1481 годом ранее.