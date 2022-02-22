AirBaltic возобновит авиарейс Рига-Баку

Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 мая 2022 года возобновляет авиарейсы в Баку

Латвийская авиакомпания airBaltic с 1 мая 2022 года возобновляет авиарейсы в Баку.

Как передает Report, полеты будут выполняться дважды в неделю, цена билета в одну сторону составляет 145 евро.

Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Латвией прекратилось в связи с пандемией.

Мартин Гаусс, генеральный директор airBaltic заявил, что "по мере восстановления туристического потока, мы снова можем предложить нашим пассажирам больше возможностей для путешествий. Мы не летали в Баку с 2019 года и рады вернуться".