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Агентство: В "Шахдаге" и "Туфандаге" контролируется соблюдение туристами карантина

Агентство: В "Шахдаге" и "Туфандаге" контролируется соблюдение туристами карантина Члены Общественного объединения "Волонтеры туризма" с 30 декабря 2021 года принимают участие в управлении движением на территории туристического центра "Шахдаг" и зимне-летнего туристического комплекса "Туфандаг", а также в отелях "Туфандаг", "Qafqaz Reso
Туризм
1 января 2022 г. 16:58
Агентство: В Шахдаге и Туфандаге контролируется соблюдение туристами карантина

Члены Общественного объединения "Волонтеры туризма" с 30 декабря 2021 года принимают участие в управлении движением на территории туристического центра "Шахдаг" и зимне-летнего туристического комплекса "Туфандаг", а также в отелях "Туфандаг", "Qafqaz Resort", "Qafqaz Riverside".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

До 5 января волонтеры будут помогать в процессе проверки паспортов COVID-19 приезжих гостей, а также следить за соблюдением санитарных и гигиенических правил, включая использование медмасок, соблюдение социального расстояния между гостями.

Напомним, что проверка паспортов COVID-19 проводится на едином контрольно-пропускном пункте на входе в туристический центр "Шахдаг".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDTA: “Şahdağ” və “Tufandağ”da turistlərin karantin qaydalarını pozmamasına nəzarət edilir"

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