Агентство: В "Шахдаге" и "Туфандаге" контролируется соблюдение туристами карантина

Члены Общественного объединения "Волонтеры туризма" с 30 декабря 2021 года принимают участие в управлении движением на территории туристического центра "Шахдаг" и зимне-летнего туристического комплекса "Туфандаг", а также в отелях "Туфандаг", "Qafqaz Reso

Члены Общественного объединения "Волонтеры туризма" с 30 декабря 2021 года принимают участие в управлении движением на территории туристического центра "Шахдаг" и зимне-летнего туристического комплекса "Туфандаг", а также в отелях "Туфандаг", "Qafqaz Resort", "Qafqaz Riverside".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму (ГАТ).

До 5 января волонтеры будут помогать в процессе проверки паспортов COVID-19 приезжих гостей, а также следить за соблюдением санитарных и гигиенических правил, включая использование медмасок, соблюдение социального расстояния между гостями.

Напомним, что проверка паспортов COVID-19 проводится на едином контрольно-пропускном пункте на входе в туристический центр "Шахдаг".