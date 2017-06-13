Абульфас Гараев: В прошлом году Гобустанский государственный историко-художественный заповедник посетило около 100 тыс. человек

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "В течение прошлого года Гобустанский государственный историко-художественный заповедник посетило около 100 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что количество посещающих Гобустан туристов по сравнению с прошлыми периодами значительно выросло: "В 2013-2014 годы там провели ряд работ, создан музей, который вошел в число лучших музеев Европы. Все турфирмы добавляют визит в Гобустан в свои турпакеты".

"Сегодня в мире очень редко встречаются наскальные надписи, изображения периода палеолита. В мире существует сеть таких мест. Азербайджан, войдя с Гобустаном в эту сеть, демонстрирует всему миру, что один из первых очагов цивилизации находится в Азербайджане", - добавил А. Гараев.