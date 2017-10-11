Абульфас Гараев: В этом году Азербайджан посетило свыше 2 млн иностранных туристов

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "В этом году Азербайджан посетило 2 млн 71 тыс. 918 иностранных туристов".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 11 октября заседании Совета по туризму Азербайджанской Республики сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, по сравнению с 9 месяцами 2016 года, статистика приехавших в Азербайджан иностранных туристов в соответствующий период этого года увеличилась на 20,9%: "В целом, за 8 месяцев этого года иностранные туристы потратили в нашей стране 1 млрд 300 млн манатов. За тот же период местными туристами за рубежом потрачено 1 млрд 200 млн манатов. Как результат созданной за последние несколько лет инфраструктуры туризма, на сегодняшний день в данной области работает 46 000 человек".

Министр отметил, что за летний период в отелях и объектах гостиничного типа в регионах размещено более 860 тыс. человек: "За 8 месяцев этого года данный показатель превысил 1 млн 294 тысяч человек. Меры в данном направлении будут усилены. Мы должны предпринять шаги для увеличения числа приезжающих в страну иностранных туристов и организации хорошего отдыха местных граждан в пределах страны".