Абульфас Гараев: В Бакинском шопинг-фестивале примут участие свыше 400 торговых объектов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ II Бакинский торговый фестиваль (Baku Shopping Festival) начнется 15 октября.

Как сообщает Report, на прошедшей сегодня пресс-конференции министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что в Бакинском шопинг-фестивале примут участие свыше 400 торговых объектов.

По его словам, в рамках фестиваля, который продлится до 15 ноября, клиенты смогут приобрести в бакинских магазинах товары мировых брендов (одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию, косметику и пр.) со скидками и в рамках специальных кампаний: "К этим товарам применят Tax Free. Кроме того, во время фестиваля предусмотрены организация интерактивных игр, показ мод и другие мероприятия развлекательного характера".

Министр сказал, что на этот раз к фестивалю подключились 167 туристических компаний и около 15-ти отелей.

А. Гараев подчеркнул, что фестиваль планируется провести в аналогичный период будущего года.

Отметим, что покупатели (как местные граждане, так и иностранцы), которые отоварятся в магазинах с маркой Baku Shopping Festival - Tax Free более чем на 100 манатов, часть НДС от приобретенных товаров получат обратно. Сумму можно будет получить как наличными, так и банковским переводом. Официальными партнерами фестиваля являются министерство налогов, "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ), "ASAN xidmət" и "AzərTürkBank".

Напомним, что I Бакинский торговый фестиваль прошел в этом году с 10 апреля по 10 мая.