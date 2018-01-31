Абульфас Гараев: "Проживание людей на территории заповедника "Янардаг" создает проблемы"

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Существует проект восстановления и благоустройства Государственного историко-культурного и природного заповедника “Янардаг". В настоящее время ведутся работы по завершению этого проекта".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. Он отметил, что работы будут вестись согласно проектированию: "Там живут люди и это создает проблемы. Работы будут вестись после решения этого вопроса. Государство занято решением данного вопроса. Господин Президент совершенно обоснованно указал на этот недостаток. Этот вопрос открыт уже давно. Нам давно следовало бы заняться им, нужно сделать выводы из прозвучавшей в наш адрес критики".

Отметим, что 29 декабря прошлого года после участия в церемонии открытия дороги Мехтиабад-Дигях-Мамедли глава государства посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник “Янардаг”.

Как сообщает Report, ознакомившись с условиями в заповеднике, глава государства назвал их невыносимыми. По словам президента, заповедник посещают как азербайджанцы, так и туристы, а условия, созданные здесь не соответствуют нынешнему уровню развития страны.

Президент Ильхам Алиев поручил соответствующим госструктурам в кратчайший период устранить эти недостатки, создать отвечающие высоким стандартам условия для граждан Азербайджана и туристов.