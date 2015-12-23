Абульфас Гараев прокомментировал влияние девальвации на сектор туризма

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев прокомментировал влияние решения Центробанка о переходе на плавающий курс маната на сектор туризма.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам министр отметил, что будут изменения в ценах, устанавливаемых в иностранной валюте.

По словам Абульфаса Гараева, цены на услуги, оказываемые в пределах Азербайджана в манатах, не должны искусственно завышаться: "Если цены будут завышены, то это должно проводиться в соответствии с общим экономическим рынком страны. Если цены на продовольствие на рынке повысятся, то, безусловно, подорожают блюда, предлагаемые в отелях. Однако если правильно построить механизмы, мы уверены, что не будем наблюдать искусственного завышения цен".