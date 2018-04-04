Абульфас Гараев: Некоторые посредники хотят нажиться на туризме

© Report/ Elchin Murad

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Опыт стран мира показывает, что сектор культуры приносит доход".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Он отметил, что подход к сектору культуры должен быть изменен:

"Мы привыкли к тому, что сектор культуры на плечах у государства. Но и эта сфера должна приносить доход в бюджет. Для этого должны быть созданы дополнительные возможности работникам в области культуры".

Министр сказал, что расширение возможностей сектора культуры будет способствовать увеличению потока туристов в страну:

"Для увеличения доходов от сферы туризма должны быть использованы принятые в мире средства. К сожалению, некоторые посредники хотят нажиться на туризме. Но в этом деле нужно проявить умение, использовать принятые в мире средства, а не просто посредничать".