Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев находится с визитом в Германии для участия на предстоящей 8-12 марта в Берлине Международной выставке туризма İTB Berlin.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Отмечается, что 7 марта этого года состоится церемония открытия выставки, а 8 марта – открытие азербайджанского стенда.

В рамках визита предусмотрены встречи Абульфаса Гараева с генсеком Всемирной туристской организации Талебом Рифаи, депутатом немецкого Бундестага, председателем Дружественной группы Южный Кавказ парламента Карин Штренс, руководителем выставки İTB Berlin Давидом Рюц, председателем Комитета туризма Бундестага Хайке Бремер.

Кроме того, запланировано участие Абульфаса Гараева на предстоящей 8 марта в рамках выставки İTB Berlin 7-ой встрече министров туризма стран Шелкового пути и мероприятии, приуроченном к 200-й годовщине со дня основания немецких поселений в южно-кавказском регионе.