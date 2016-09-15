Абульфас Гараев: Приезжающие в Азербайджан туристы часто не могут найти места в отелях

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Приезжающие в Баку туристы часто не могут найти места в отелях. Это является для нас неким стимулом. Поэтому в дальнейшем планируется строительство новых отелей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, в этом году количество приезжающих в Азербайджан туристов значительно возросло: "Упрощение визового режима и гостеприимство дают положительные результаты. На данный момент нам приходится довольствоваться ограниченным количеством мест в отелях".