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    Абульфас Гараев: Приезжающие в Азербайджан туристы часто не могут найти места в отелях

    ​В последующем этапе планируется строительство новых отелей

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Приезжающие в Баку туристы часто не могут найти места в отелях. Это является для нас неким стимулом. Поэтому в дальнейшем планируется строительство новых отелей".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    По его словам, в этом году количество приезжающих в Азербайджан туристов значительно возросло: "Упрощение визового режима и гостеприимство дают положительные результаты. На данный момент нам приходится довольствоваться ограниченным количеством мест в отелях".  

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