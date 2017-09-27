 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Абульфас Гараев: Более 100 тыс. человек работают в сфере туризма

    Прошло мероприятие по случаю Дня работников туризма© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие по случаю 27 сентября – Дня работников туризма.

    Как передает Report, мероприятие открыл вступительным словом министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

    Министр сказал, что в этой области работают более 100 тыс. человек: "Сегодня более 46 тыс. человек работают в сфере туризма, более 60 тыс. - в сфере культуры. В общей сложности, это свыше 100 тыс. человек".

    Министр поблагодарил президента Ильхама Алиева за подписанный накануне указ о награждении работников сферы туризма.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi