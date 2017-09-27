Абульфас Гараев: Более 100 тыс. человек работают в сфере туризма

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие по случаю 27 сентября – Дня работников туризма.

Как передает Report, мероприятие открыл вступительным словом министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр сказал, что в этой области работают более 100 тыс. человек: "Сегодня более 46 тыс. человек работают в сфере туризма, более 60 тыс. - в сфере культуры. В общей сложности, это свыше 100 тыс. человек".

Министр поблагодарил президента Ильхама Алиева за подписанный накануне указ о награждении работников сферы туризма.