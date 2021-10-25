АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений

Нахчыван обладает широким туристическим потенциалом, а также имеет инфраструктуру для хайкинга, кемпинга, природного, культурного туризма, этнографического туризма.

Нахчыван обладает широким туристическим потенциалом, а также имеет инфраструктуру для хайкинга, кемпинга, природного, культурного туризма, этнографического туризма.

Об этом Report сообщил генеральный директор Азербайджанского бюро по туризму (АБТ) Флориан Зенгстшмид во время медиатура в Нахчыване, организованного совместно Государственным агентством по туризму (ГАТ) и Департаментом туризма Нахчыванской АР.

Ф. Зенгстшмид отметил, что туристическая инфраструктура в Нахчыване также является хорошей моделью для других направлений.

Генеральный директор также рассказал о перспективах туристического региона Агбулаг в Нахчыване, где возможно предлагать услуги не только зимой, но и в летний сезон: "В настоящее время мы разрабатываем программы по совершенствованию не-лыжных видов туризма в летне-зимнем туристическом комплексе "Шахдаг". Я думаю, что люди могут, например, путешествовать по определенным маршрутам пешком и на велосипедах в поисках целебных растений, которые растут в горах. Комплекс "Агбулаг" функционировал всего месяц в последний зимний сезон и за месяц принял десять тысяч посетителей. Эта цифра вселяет в меня оптимизм, что они смогут проработать полный зимний сезон в этом году, и у них появится мотивация и определенные резервы для предоставления новых туристических услуг на летний сезон".

Он заявил, что на следующем этапе будут организованы визиты туристических агентств в Нахчыван: “Мы должны представить Нахчыван местным путешественникам, в первую очередь, как туристическое направление. Для этого в ближайшее время планируется организовать сюда визиты туроператоров, туристических агентств. Этот вопрос обсуждался между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и директором департамента туризма Нахчыванской АР Акбаром Новрузовым. Цель в том, чтобы внести Нахчыван в туристическую программу агентств, предлагать турпакеты на международных выставках, в которых принимают участие Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму".