17 компаний примут участие на выставке туристических возможностей ОАЭ в Баку

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Стал известен состав делегации, которая примет участие на выставке туристических возможностей Объединенных Арабских Эмиратов в Баку.

Как сообщили Report в посольстве ОАЭ, директор Департамента маркетинга и продвижения за рубежом Абдулла Салех Хаммади, глава Департамента по коммуникации правительства ОАЭ Халид Ибрагим бин-Нассар, а также туристические департаменты эмиратов Дубай, Абу-Даби, Шарджи, Рас-аль-Хайма и Фуджейра прибудут в Азербайджан для участия на выставке.

Кроме того, на выставке будут представлены 17 туристических компаний и отелей ОАЭ.

Напомним, туристическая выставка ОАЭ пройдет в Баку 11 сентября в рамках кампании по продвижению туристических возможностей страны в регионе СНГ. До Азербайджана подобные выставки были организованы в Астане и Ташкенте.