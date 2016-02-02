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    1,3 млн. азербайджанских туристов посетили Грузию в прошлом году

    Количество визитеров, посетивших Грузию в 2015 году, составило около шести миллионов, что на 6,9% больше данных за предыдущий год

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Грузии продолжат работу для того, чтобы страну посещало как можно больше туристов.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом на пресс-конференции заявил глава администрации туризма Георгий Чоговадзе.

    По данным Национальной администрации туризма, количество визитеров, посетивших Грузию в 2015 году, составило около шести миллионов, что на 6,9% больше данных за предыдущий год.

    Сообщается, что на первом месте среди визитеров находится Армения - в 2015 году Грузию посетили почти 1,5 млн. граждан этой страны (прирост 11%). На втором месте граждане Азербайджана - более 1,3 млн. визитеров (прирост 9%).

    Третью позицию с небольшой разницей занимают граждане Турции - 1,4 млн. (прирост 4%). В первую десятку также вошли Россия, Украина, Польша, Израиль, Казахстан, Германия и США.

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