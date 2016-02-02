1,3 млн. азербайджанских туристов посетили Грузию в прошлом году

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Грузии продолжат работу для того, чтобы страну посещало как можно больше туристов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом на пресс-конференции заявил глава администрации туризма Георгий Чоговадзе.

По данным Национальной администрации туризма, количество визитеров, посетивших Грузию в 2015 году, составило около шести миллионов, что на 6,9% больше данных за предыдущий год.

Сообщается, что на первом месте среди визитеров находится Армения - в 2015 году Грузию посетили почти 1,5 млн. граждан этой страны (прирост 11%). На втором месте граждане Азербайджана - более 1,3 млн. визитеров (прирост 9%).

Третью позицию с небольшой разницей занимают граждане Турции - 1,4 млн. (прирост 4%). В первую десятку также вошли Россия, Украина, Польша, Израиль, Казахстан, Германия и США.