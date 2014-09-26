Туристический поток между странами СНГ вырос более чем в два раза

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Туристический поток между странами СНГ за последние три года вырос более чем в два раза. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил заместитель руководителя Федерального агентства РФ по туризму Николай Королев.

По его мнению, сохранению устойчивых турпотоков между странами СНГ способствует отсутствие языковых и, в большинстве случаев, визовых барьеров.

Согласно статистики, в 2013 году россияне совершили 15,5 миллиона туристических поездок в ближнее зарубежье, что на 6 процентов больше 2012 года. Граждане стран СНГ в свою очередь на 10 процентов чаще стали посещать Россию.

В Россию чаще всего едут отдыхать граждане Казахстана (1,5 миллиона туристов за прошлый год), на втором месте Азербайджан около 400 тысяч человек, на третьем Молдова с почти 290 тысячами туристов.

Российские туристы чаще всего ездят в Армению, Беларусь и Казахстан.