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    В Венгрии пройдут Дни туризма Азербайджана

    В ходе мероприятия состоится презентация Первых Европейских Игр в Баку

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 21-22 ноября в Будапеште пройдут дни туризма Азербайджана в Венгрии.

    Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Молодежной организацией Азербайджан-Венгрия (АНYU), будет представлен туристический потенциал Азербайджана. Его участниками станут члены азербайджанской диаспоры в Венгрии, а также соседних стран, члены венгерского парламента и другие официальные лица двух стран.

    В ходе мероприятия гости посетят посольство Азербайджана в Венгрии, где им будут разъяснены правила получения визы в Азербайджан.

    Также состоится презентация Первых  Европейских Игр Баку-2015, а также системы e-visa.

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