В Венгрии пройдут Дни туризма Азербайджана

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 21-22 ноября в Будапеште пройдут дни туризма Азербайджана в Венгрии.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Молодежной организацией Азербайджан-Венгрия (АНYU), будет представлен туристический потенциал Азербайджана. Его участниками станут члены азербайджанской диаспоры в Венгрии, а также соседних стран, члены венгерского парламента и другие официальные лица двух стран.

В ходе мероприятия гости посетят посольство Азербайджана в Венгрии, где им будут разъяснены правила получения визы в Азербайджан.

Также состоится презентация Первых Европейских Игр Баку-2015, а также системы e-visa.