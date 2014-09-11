В Баку открылась международная выставка оборонной промышленности ADEX 2014

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку Экспо Центре открылась I Азербайджанская Международная Выставка оборонной промышленности ADEX 2014. Как сообщает REPORT, выступивший на церемонии открытия министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов поприветствовав участников мероприятия, предоставил гостям информацию о выставке. Я. Джамалов заявил, что оборонная сфера нашей страны серьезно развивается и сегодня способна покрывать основные потребности армии Азербайджана. Министр выразил надежду, что выставка ADEX позволит компаниям еще больше укрепить сотрудничество.

Выставка ADEX 2014 проходит по инициативе и при поддержке министерства оборонной промышленности и министерства обороны Азербайджана. Организационными партнерами ADEX 2014 является компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers (CEO).

В выставке ADEX 2014 принимают участие 200 компаний из 34 стран мира, 22 официальных делегаций. В трех павильонах Баку Экспо Центра свои экспозиции представят 8 национальных групп из Азербайджана, Турции, России, Беларуси, Кореи, Польши, Израиля и Украины. Среди масштабных экспозиций выделяются Азербайджан, Турция (37 компаний), Польша (16 компаний), Израиль (16 компаний) и Беларусь (10 компаний).

Демонстрация новейших достижений промышленных предприятий пройдет по шести тематическим направлениям: вооружение и техника сухопутных войск и военно-морских сил; авиация и авиационное вооружение, системы и средства ПВО; средства и имущество специального назначения; IT-технологии, системы и средства связи; тыловое и техническое обеспечение войск; космические технологии. Широкомасштабная экспозиция выставки послужит укреплению научно-технического потенциала в интересах обороноспособности государства и станет стимулом к разработке новых технологических процессов.

Выставку сопровождает обширная деловая программа, важной частью которой станут двусторонние встречи с руководителями отраслевых министерств, компаний-производителей и заказчиков. На конференции "Современные методы в области ведения военно-боевых действий и проблемы безопасности", которая состоится 12 сентября, представится возможность обсудить актуальные вопросы современной военно-технической политики. Всего в конференции ожидается участие свыше 200 специалистов, военных экспертов, представителей государственных структур и бизнеса.

Выставка продлится до 13 сентября.