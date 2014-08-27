Азербайджан посетят представители туристического бизнеса и СМИ из Германии

27 августа. REPORT.AZ/ С 24 по 31 августа в Баку с ознакомительным визитом находятся представители ведущих немецких туристических компаний. Основной целью визита является содействие увеличению туристического потенциала и расширение сотрудничества между немецкими и местными туроператорами в рамках сотрудничества министерства культуры и туризма с туроператором из Германии "Aviareps Tourism GmbH".

Как сообщает Report, в рамках визита между представителями ведущих туркомпаний и отелей Азербайджана и Германии состоялась деловая встреча, на которой обсуждались перспективы будущего сотрудничества, в том числе возможность взаимных туристических поездок.

Отметим, что с целью расширения двусторонних туристических связей и содействия увеличению туристического потенциала Азербайджана с 3 по 7 сентября намечается визит представителей немецкого бизнес-туризма, а с 25 по 30 сентября - представителей ведущих СМИ Германии в Баку.