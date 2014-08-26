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    Азербайджан и Египет расширяют спектр сотрудничества в области туризма

    Делегация министерства культуры и туризма Азербайджана находится с визитом в Каире

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Каире проходят двусторонние встречи с целью расширения сотрудничества в области туризма между Азербайджаном и Египтом.

    Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма Азербайджана, встреча состоялась по приглашению министра туризма Египта.

    Делегация из Азербайджана находится в Каире с 23 августа. Помимо двухсторонних встреч, в рамках визита проходит ознакомление с реальной ситуацией в городах и работой по обеспечению безопасности, а также знакомство с туристическими объектами страны.

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