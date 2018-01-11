В минувшем году Азербайджан посетило почти на 500 тысяч туристов больше

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ «Растет наш экспортный потенциал. В 2017 году экспорт увеличился на 19 процентов, а ненефтяной экспорт – на 24 процента. Это – результат проделанной работы. Увеличивается наше население. Ежегодно оно увеличивается, по меньшей мере, на 100 тысяч человек. Растет потребление, увеличивается число туристов. В минувшем году нашу страну посетило почти на 500 тысяч туристов больше, чем в 2016 году. А это, естественно, приводит к увеличению потребления. Несмотря на это, стремительно растет наш ненефтяной экспорт, в том числе экспорт продовольственной продукции. Рост в течение года ненефтяного экспорта на 24 процента является результатом проделанной работы».

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Отметив, что импорт же вырос всего на 1 процент, глава государства добавил, что и это естественно.

«Потому что в первую очередь Азербайджан в еще большем объеме обеспечивает внутренний спрос за счет внутреннего производства, с другой стороны, увеличивается покупательная способность граждан. Таким образом, то, что импорт остался на стабильном уровне, считаю очень высоким результатом. А положительное сальдо нашего торгового баланса составляет 6,2 миллиарда долларов. Экономисты хорошо знают, что это прекрасный показатель. Уверен, что в этом году и в последующие годы наше сальдо всегда будет положительным. Считаю, что разница будет еще большей, таким образом, это является одним из важнейших факторов для улучшения нашего макроэкономического положения, сохранения стабильности курса маната»,- добавил президент.