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    В Баку состоится белорусско-азербайджанский туристический форум

    Мероприятие будет организовано крупнейшей компанией туристической индустрии Беларуси «ЦЕНТРКУРОРТ»

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 29 октября в Баку состоится белорусско-азербайджанский туристический форум.

    Как сообщает Report, мероприятие будет организовано крупнейшей компанией туристической индустрии Беларуси «ЦЕНТРКУРОРТ» Управления делами президента Республики Беларусь совместно с посольством Республики Беларусь в Азербайджанской Республике и при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

    В форуме примут участие представители крупнейших белорусских лечебно-оздоровительных учреждений, которые проведут презентацию туристической индустрии и санаторно-курортного потенциала Беларуси, а также более 20 крупнейших азербайджанских туристических компаний, которые, в свою очередь, представят туристический потенциал Азербайджана.

    В ходе указанного форума представители белорусской и азербайджанской туриндустрии смогут подробно ознакомиться с туристическим потенциалом двух стран, установить новые контакты, определить пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

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